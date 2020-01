Álbum do trabalho em Santo André

Ademir Medici

“Esses funcionários fizeram parte da história da Fichet no apogeu da indústria.”

Cf. Vangelista Bazani, em bilhete com data de 26-11-2002 enviado à Memória.

Migrantes e imigrantes formam, historicamente, cenários industriais diversos. Vivenciam e testemunham o cotidiano do trabalho. Documentos profissionais guardados registram o dia a dia. Lembranças como fotos são feitas, guardadas em álbuns pessoais e eventualmente descobertas e divulgadas. Hoje, dois casos da cidade de Santo André.

As imagens foram repassadas à Memória em 2002 pelo saudoso pesquisador Vangelista Bazani, o Gili, integrante do Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória). As fotos permaneciam inéditas. São acompanhadas por legendas à mão redigidas pelos protagonistas destes episódios.

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 24 de janeiro de 1990 – Ano 32, edição 7284 Manchete – PT controla governo de José Augusto (prefeito de Diadema); executiva estadual vai formar uma comissão de acompanhamento da administração, com Paulo Okamoto na presidência. Movimento Sindical – Petroleiros obtêm 31,2% no Tribunal Superior do Trabalho e encerram greve de oito dias; na Refinaria de Capuava, em Mauá, o retorno ao trabalho começou às 21h de ontem, após assembleia de 300 trabalhadores que aprovaram o fim da paralisação. Indústria e Meio Ambiente – Elclor admite que há 42 anos despeja mercúrio no Rio Grande. Copinha – Santo André e São Paulo empatam em 0 a 0; na cobrança de pênaltis, 9 a 8 para o São Paulo, depois de 22 pênaltis batidos. Em 24 de janeiro de... 1915 – Estação Rio Grande inicia solene festa em louvor a São Sebastião. À frente, senhora Rachel Guilherme da Silveira. No futebol, o Ribeirão Pires FC recebe o Anita Garibaldi, da Capital, e vence por 4 a 0 (2 a 1 para o Ribeirão entre os segundos quadros). 1920 – A professora Isaura Ferreira Peake é nomeada para a 2ª Escola Mista de São Caetano, em substituição à professora Amélia Monteiro de Barros Marrey, em licença. 1930 – Serviço Eleitoral informa que o número de eleitores qualificados na região atinge a 4.695. 1940 – O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo encerra as comemorações pela passagem do centenário do primeiro fascículo da Flora Brasiliensis, numa promoção da Sociedade Amigos da Flora Brasileira. 1960 – São Caetano enfrentava o problema de destinação do lixo. Resíduos eram colocados ao lado da Estrada das Lágrimas, numa das poucas áreas livres da cidade. Moradores das Vilas Gerty e Marlene queixam-se do mau cheiro e das nuvens de moscas. Com Santo André e São Bernardo, São Caetano discutia a elaboração de convênio para a construção de uma usina de lixo. Esporte Clube Brasil, de São Bernardo, sagra-se campeão municipal de futebol, título referente a 1959. Sociedade Esportiva Irmãos Romano, de São Bernardo, goleia o Rafard Atlético clube e ingressa na Primeira Divisão de Profissionais.

