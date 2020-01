Conheça bastidores da (não tão normal) vida de príncipe Harry e Meghan Markle fora da realeza

23/01/2020 | 18:10



Príncipe Harry e Meghan Markle decidiram se afastar da família real e escolheram o Canadá como novo lar para morar com o filhinho deles, Archie Harrison. Apesar de ambos afirmarem que querem ser financeiramente independentes, eles ainda não se livraram totalmente de seus títulos e não conseguem viver de forma, digamos, anônima.

Por exemplo, quando príncipe Harry voltou ao Canadá recentemente, ele foi visto usando roupas causais e segurando sua própria mala, mas segundo informações do Daily Mail, o Duque de Sussex saiu da aeronave pela parte de trás e com dois seguranças ajudando em sua escolta. Além disso, uma parte do terceiro andar do aeroporto de Vancouver ficou fechada por causa de Harry, até o momento em que ele entrou em um carro para ser levado para a sua casa e reencontrar sua família.

Outra situação (quase) gente como a gente foi um flagra de Meghan. Sorrindo bastante, e carregando Archie, a ex-atriz foi vista também passeando com dois cachorros da família. Logo atrás, também vinham dois seguranças particulares a acompanhando de perto.

Além disso, como eles não são considerados normais, o Canadá não está sendo tão receptivo assim com o casal. Segundo informações da Fox News, em uma pesquisa feita no país, 73% dos residentes aceitam Harry e Meghan morando por lá, contanto que os canadenses não tenham que pagar impostos que bancariam eles.

Parece que a vida normal ainda está longe de acontecer, não é mesmo?