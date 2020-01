Santo André inaugura unidade de medicina diagnóstica municipal

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



23/01/2020 | 17:18



A Prefeitura de Santo André inaugurou, na tarde desta quinta-feira (23), por meio do programa Qualisaúde, unidade de medicina diagnóstica para atender cerca de 5.000 pacientes por mês. Os exames mais complexos serão realizados após encaminhamentos das UBSs (Unidades Básica de Saúde), UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e hospitais municipais.

O equipamento será responsável por coletar exames laboratoriais que exigem um preparo especial, como espermograma e gasometria, além dos atendimentos também às gestantes e deficientes. "É um espaço para exames especializados, por exemplo, curva glicêmica que exige um tempo de cinco horas. É necessário um ambiente adequado", destaca o secretário de saúde do município, Márcio Chaves.

Márcio ainda observa que o vencedor da licitação para prestação de serviço - a CientíficaLab, que pertence a empresa Dasa -, realiza os exames clínicos para inúmeros hospitais de São Paulo e, principalmente, para clínicas particulares. "É um padrão de laboratório particular em nossos serviços públicos. Estamos consagrando esse direito do cidadão e oferecendo aos profissionais um espaço para atender bem", diz.

O espaço, com cerca de 450 metros quadrados, no Centro da cidade (Rua Coronel Agenor de Camargo, 73), foi revitalizado com investimento de R$ 600 mil e conta com recepção com três guichês, banheiros adaptados, e pelo menos três salas de coleta. O início dos atendimentos será no dia 6 de fevereiro.

"O equipamento vai auxiliar as outras unidades. Com isso, deixaremos os hospitais com seu movimento próprio, sua característica principal e aqui (unidade de medicina diagnóstica) trazer este conforto da realização dos exames mais detalhados", destaca o prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB).

O chefe do Executivo ainda comenta que, antes da inauguração da nova unidade, os exames demoravam cerca de dois a três horas para ficarem prontos. A partir de agora, vão levar oito minutos. "Isso vai acontecer com os exames da UPA Perimental, por exemplo, auxiliando a liberação dos espaços nos leitos. O paciente não precisa ficar esperando por muito tempo, além de desafogar os atendimentos para exames mais rápidos realizados nas unidades", declara.

Mais informações amanhã (24) no caderno de Setecidades e pelo site www.dgabc.com.br.