Viva Sampa

Diário do Grande ABC



23/01/2020



Cidade que não dorme. De tantas crenças, povos e tribos, São Paulo está de braços abertos para comemorar seus 466 anos amanhã. E, para isso, conta com farta agenda artística gratuita que toma conta da região central.

A aposta é na atividade itinerante, Grande Cortejo Modernista, que abraça vários ritmos e gêneros, desde literatura, forró, hip hop, samba, dança e rock, por exemplo. E quem abre a festa, a partir das 12h, no Pateo do Collegio, é espetáculo teatral com José Rubens Chachá e Pascoal da Conceição, que encarnam os escritores Oswald de Andrade e Mário de Andrade, para fazer o anúncio do cortejo. Em seguida é a vez dos corais Paulistano e Guarani Amba Vera. A paraibana Elba Ramalho e a banda Bixiga 70 tomam conta do espaço a partir das 13h.

O cortejo segue até o Largo São Bento, local que será tomado, às 14h, por hip hop, com Karol Conka e Rashid, além de bboys, bgirls e DJs. Ao lado, a Rua Líbero Badaró contará com intervenções com dançarinos e performers. Destaques para os personagens dos pintores Di Cavalcanti (Marcelo Airoldi) e Tarsila do Amaral (Rosi Campos), que dialogam das sacadas de prédios históricos.

Na mesma rua, no Edifício Sampaio Moreira, será possível ver personagens como o escritor Mário de Andrade (Pascoal da Conceição) e a pintora Anita Malfatti (Virgínia Cavendish), que falam da primeira exposição da artista. Em seguida, da sacada, o Demônios da Garoa mostra farto repertório.

Quem seguir até a Praça do Patriarca poderá, às 15h, apreciar espetáculo do Balé da Cidade, com coreografias inspiradas na obra da artista plástica Tarsila do Amaral. Ao cruzar o Viaduto do Chá, o ator Marcos Palmeiras dará vida ao maestro Heitor Villa-Lobos na sacada do Theatro Municipal. No saguão do local o público poderá se entreter com o Bloco Pagu, formado por 100 mulheres que homenagearão a escritora e jornalista modernista Patrícia Galvão.

A festa segue para o Largo do Paissandu, onde, às 18h, a atriz e cantora Zezé Motta falará da memória negra do território ao som do bloco afroafirmativo Ilú Obá de Min. Em frente, na Galeria do Rock, o grupo mineiro Skank comanda a festa às 19h. Andando dois quarteirões, nas esquinas das avenidas Ipiranga com São João, Ney Matogrosso canta às 20h acompanhado do pianista Leandro Braga. Depois, 21h, a comemoração segue de lá até a Praça da República com o Bloco Baixo Augusta.

Ações descentralizadas também fazem parte. O Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes (Rua Inácio Monteiro, 6.900) recebe Linn da Quebrada (19h), Leandro de Itaquera (20h) e Dudu Nobre (21h). Já o Centro Cultural Tendal da Lapa (Rua Guaicurus, 1.100) recebe o cantor Marcelo Jeneci (19h). A programação completa pode ser vista no site www.prefeitura.sp.gov.br.

Avenida Paulista também oferece roteiro

Além das atrações pelo Centro da cidade, as instituições artísticas da Avenida Paulista também oferecem diversas possibilidades gratuitas amanhã para comemorar os 466 anos da Capital paulista.

No Instituto Moreira Salles será possível ver a exposição Arquivo Peter Scheier, a partir das 11h, ilustrada por fotografias do alemão. O Masp, por exemplo, estará com entrada gratuita durante todo o dia e com horário de visitação estendido até as 22h. Entre as mostras em cartaz estão Acervo em Transformação e Gego: A Linha Emancipada. No vão do local serão montadas barracas com opções gastronômicas.

Outro local que integra a agenda é o Centro Cultural Fiesp, que a partir das 14h recebe concerto com a Bachiana Filarmônica Sesi-SP, capitaneada pelo maestro João Carlos Martins. No mesmo espaço, mais tarde, a partir das 20h, Dedé Santana (Os Trapalhões) apresenta espetáculo em que palhaço recebe em seu camarim um vendedor de sapatos.

No Itaú Cultural a pedida é a Ocupação Alceu Valença, que conta com música, é claro, além de fotografias, objetos, produções literárias e conteúdos digitais. É possível, no mesmo lugar, fazer oficina de esculturas, a partir das 14h. A inscrição pode ser feita 30 minutos antes do início. São 20 vagas no total.

A Casa das Rosas oferece passeio interessante, a partir das 9h30. A sugestão é percorrer a região a pé para visitar outras referências arquitetônicas ao longo da Avenida Paulista.

Já a Japan House comemora com roda de conversa chamada Memórias de São Paulo, às 15h. O Sesc não fica de fora e convida para a mostra Anna Bella Geiger: Brasil Nativo/Brasil Alienígena.