Atriz de Tempo de Amar, Olivia Torres assume ser lésbica e recebe apoio de artistas e fãs

A atriz Olivia Torres, que participou dos filmes Confissões de Adolescente e Somos Tão Jovens, além das novelas Tempo de Amar e O Rebu, ambas da Rede Globo, fez um desabafo emocionante em seu perfil do Instagram. Na última quarta-feira, dia 22, Olivia compartilhou um vídeo onde narra um texto que começou a escrever no final de 2018, onde fala sobre a descoberta de sua sexualidade e de como ela tentou negar para si mesma que era lésbica. Veja abaixo:

A primeira, e provavelmente mais arrebatadora, foi na sala de cinema. Uma sensação nítida de que se eu tivesse assistido aquilo durante a minha adolescência, tudo teria sido radicalmente diferente. Que eu teria chorado lágrimas guardadas há menos tempo, que eu teria assumido algo desde sempre, tão óbvio, com mais tranquilidade. Duas mulheres que são apresentadas, que flertam, que negam o flerte, que tem coragem, que se beijam e entendem que o risco valeu a pena, que se apaixonam, que f***m, que amam... Meu corpo respondendo a todos os estímulos; eu, encantada pelo amor e simultaneamente destroçada por ele, pelo que eu me neguei e me obriguei a viver. Todos os homens que transei e não queria, todos os eu te amos que eu copiava de outros casais - e as súplicas para que fossem de verdade -, os arrebatamentos que nunca duravam. Um esforço constante de fazer da minha vida uma encenação tosca. Mas o cinema não era um exercício de memória, de julgamento, de arrebatamento. Vinha da alma, como sendo apresentado a outros espaços dentro do corpo, outras possibilidades assustadoras, que antes eu só entendia onde viviam, observando no outro. A novidade do que poderia, agora ser, no meu. A mais inédita e real possibilidade de amar.

Nos comentários da publicação, Olivia recebeu o apoio de milhares de fãs. A atriz também teve o carinho de seus colegas de emissora e profissão, como você também pode conferir a seguir.

Que coisa preciosa, escreveu João Côrtes.

Affff que linda, que lindo, elogiou Débora Nascimento.

Nossa, que FORTE! Diz tanto sobre minha trajetória também. Eu também teria construído outra história com mais liberdade e menos dor / esforço para ser amada! Que lindo ver você assim, tão potente e livre, apontou Carolinie Figueiredo.

