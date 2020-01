Câmara de Cultura de São Bernardo celebra o jazz

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



23/01/2020 | 23:50



A Câmara de Cultura Antonino Assumpção (Rua Marechal Deodoro, 1.325), localizada no Centro de São Bernardo, terá trilha sonora diferente no fim de semana. Trata-se do projeto especial Jazz na Câmara – Baile, que toma conta da programação do local amanhã, a partir das 18h.

Como o nome da festa diz, o jazz será tratado de diferentes formas pelos convidados. A ideia é reunir público de várias idades para que possa ouvir música, dançar e aprender um pouco mais sobre o estilo. A entrada é franca.

Entre as atrações, destaque para a apresentação do grupo Benny Goodman Sextet Revival, responsável por interpretar arranjos originais do sexteto do músico norte-americano Benny Goodman (1909-1986), considerado o Rei do Swing. Haverá dois shows na noite: às 19h30 e às 20h45. A banda terá a companhia da DJ e professora de dança Mari Turco.