Anitta fala sobre possibilidade de virar atriz e entrega como é o relacionamento com mulher com quem sempre se relaciona: - Não é fechado

23/01/2020 | 16:11



Anitta tem a fama de não ter papas na língua por um único motivo: ela é realmente sincerona e fala o que pensa, mesmo que isso já tenha lhe dado algumas dores de cabeça. E agora em entrevista à Harper's Bazaar mais uma vez ela abriu o jogo sobre sua vida pessoal. Bissexual assumida, de acordo com o jornal Extra, a cantora explicou o motivo de nunca ter tido um namoro com uma mulher, uma vez que até agora ela só assumiu relacionamentos heterossexuais.

- As pessoas falam: Ah, você só assumiu namoro hétero. Mulher é muito dramalhão quando vai para uma relacionamento, é muita conversinha... Não tenho muita paciência. Teria que encontrar alguém como eu: prática, disse ela, em entrevista à publicação que sai em fevereiro.

No entanto, para o espanto de todos, Anitta admitiu que vive uma relação mais certa com uma mulher, com quem sempre fica.

- Tem uma pessoa (do sexo feminino) que eu sempre fico, mas não é um relacionamento, porque não é fechado, explicou.

Quem será essa pessoa, hein? Lembrando que ela já revelou em entrevista que fica com a sua bailarina Ohana Lefundes vez ou outro, sendo que as duas estão passando férias juntas em Aspen, nos Estados Unidos. Era ela, inclusive, que às vezes era chamada para apimentar o namoro que Anitta teve com Pedro Scooby - e que gerou muita polêmica.

Mas não foi só isso! A cantora ainda falou sobre sua experiência como atriz, uma vez que ela gravou recentemente uma participação especial em Amor de Mãe, novela das nove da Globo. A façanha abriu precedente para outros convites, que pretende aceitar, podendo ir até para o cinema

- Se envolver estudar e aprender coisa nova, eu topo, adianta, citando nomes com quem adoraria contracenar, como Selton Mello, Adriana Esteves, Vladimir Brichta, Wagner Moura e Alice Braga.

Para ela, trabalhar tanto quanto ela trabalha é algo natural:

- Quem não produz, enlouquece. Então, nunca vou parar de trabalhar 100%. Mas, sim, desacelerar, viver, aproveitar um pouco, dispara Anitta nos bastidores do shooting para a Bazaar.

A personalidade e determinação de Anitta, aliás, também chamam a atenção, o que faz com que ela sempre seja notada.

- Sou muito verdadeira, transparente. Não consigo ser metade em nada, garante.

Esse filtro (ou a falta dele!) pode ser percebido na série Vai Anitta, a qual a segunda temporada está prevista para este semestre na Netflix. As gravações se encerraram em dezembro de 2019, durante as férias em Aspen, com direito a encontro com Mariah Carey, sua diva.

- Eles podem gravar tudo, eu não estou nem aí, admite.

Aliás, outro dia ela estava discutindo ao telefone, entrou no banheiro e continuaram a gravar.

- Depois bota um blur [borrão], disse brava, ainda segundo informações da revista. Eita!