Grávida, Giovanna Ewbank é sincera sobre frequência de relações sexuais com o marido, Bruno Gagliasso: - Por incrível que pareça, faz dois dias e foi na minha cama

23/01/2020 | 16:10



Giovanna Ewbank surpreendeu a todos quando revelou, no final de 2019, que está grávida pela primeira vez. Ela e Bruno Gagliasso já são casados há dez anos e são pais de Titi e Bless, a quem eles adotaram na África. Mas desde que a novidade de que a família vai aumentar veio a público, a atriz e apresentadora não vem dividindo mais tanto a intimidade com os seus fãs. Pode-se dizer que ela está em um momento um pouco mais reservado.

No entanto, em seu canal no YouTube, Gioh brincou de verdade ou consequência com a youtuber Franciny Ehlke e acabou entregando alguns detalhes sobre a sua vida. A começar pelo fato de que ela falou sobre como andam as relações sexuais com o marido. Isso mesmo, ao ser questionada sobre qual foi a última vez que ela transou e onde, a loira falou:

- Por incrível que pareça, faz dois dias e foi na minha cama. Porque amor, eu sou casada há dez anos, né? Ter transado dois dias atrás é lucro! E foi na minha cama porque eu não saio mais de casa. Eu estou nessa fase de ficar em casa assistindo à Netflix, de ficar com os meus filhos, na piscina... Outra vibe!

E não é só! Giovanna ainda entregou qual é a viagem dos sonhos de Titi, sua filha mais velha. Isso ao responder qual foi a última coisa que você pesquisou no celular:

- Eu estava procurando casa em Orlando para alugar, porque eu estou querendo ir agora no Carnaval com as crianças. A minha filha quer muito conhecer a Disney.

Por sim, ela ainda desabafou sobre o que a maioria das pessoas pensa que é verdade sobre ela, mas que na verdade não é:

- Acho que agora que eu estou grávida as pessoas estão acreditando, mas falaram a vida toda que eu era estéril e eu sempre falei: Gente, eu não sou, foi uma opção minha!