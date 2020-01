Do Diário do Grande ABC



23/01/2020 | 16:12



O filme Para Todos os Garotos que Já Amei: P.S. Ainda Amo Você, produzido pela Netflix, ganhou trailer final de divulgação. Com versão legendada em português, o vídeo está disponível na página nacional do serviço de streaming no YouTube.

Na trama, Lara Jean (Lana Condor) e Peter (Noah Centineo) estão felizes como casal. Eles só não esperavam que John (Jordan Fisher), outro destinatário das cartas de amor da garota, resolvesse entrar em cena. Entre dramas e complicações, ela precisa enfrentar dilema pessoal e descobrir se é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo.

A história é sequência do filme adolescente Para Todos os Garotos Que Já Amei, que estreou na plataforma global em agosto de 2018 e é adaptação de livro homônimo da escritora norte-americana Jenny Han. O sucesso da obra motivou o desenvolvimento de sequências, todas baseadas em trabalho literários da autora.

Para Todos os Garotos que Já Amei: P.S. Ainda Amo Você tem lançamento mundial marcado para 12 de fevereiro.

Um terceiro filme já está em produção também pela Netflix, mas ainda sem data para ser finalizado.