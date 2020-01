Conheça os carros PcD que menos desvalorizam

Leo Alves

Do Garagem360



23/01/2020 | 15:48



Nesta semana, a KBB Brasil divulgou um estudo de desvalorização dos veículos PcD disponíveis no Brasil. Segundo o estudo, os dados contabilizaram são referentes ao mês de agosto de 2019.

Na galeria do Garagem360, confira quais foram os carros que tiveram os menores índices, de acordo com a KBB Brasil. Alguns modelos já saíram de linha, como é o caso do Peugeot 308, ou sofreram mudanças de versões, como acontece com a dupla Logan e Sandero da Renault. Porém, como trata-se de um estudo de desvalorização, os números analisados podem se referir a modelos vendidos em outros anos, como é o caso dos carros citados.

Os preços informados nas legendas foram fornecidos pelo instituto de pesquisa. Por serem carros voltados ao público PcD, todos utilizam transmissão automática ou automatizada, com preço máximo de R$ 70 mil, para que todas as isenções (IPI, ICMS e IPVA) fossem aplicadas.

Abaixo, confira a lista completa.

Carros PcD que menos desvalorizam

Foto: Divulgação 1- Honda Fit Personal 1.5 CVT (2019): Desvalorização: - 1,78%; Preço sugerido: R$ 68.700 Foto: Divulgação 1- Honda Fit Personal 1.5 CVT (2019): Desvalorização: - 1,78%; Preço sugerido: R$ 68.700 Foto: Divulgação 2- Honda City Personal 1.5 CVT (2019): Desvalorização: -3,12%; Preço sugerido: R$ 68.700 Foto: Divulgação 2- Honda City Personal 1.5 CVT (2019): Desvalorização: -3,12%; Preço sugerido: R$ 68.700 Foto: Divulgação 3- Volkswagen Polo Comfortline 200 TSI: Desvalorização: -3,49%; Preço sugerido: R$ 67.150 Foto: Divulgação 3- Volkswagen Polo Comfortline 200 TSI: Desvalorização: -3,49%; Preço sugerido: R$ 67.150 Foto: Divulgação 4- Renault Logan Expression 1.6 EasyR (automatizado - 2018): Desvalorização: -3,67%; Preço sugerido: R$ 58.480 Foto: Divulgação 4- Renault Logan Expression 1.6 EasyR (automatizado - 2018): Desvalorização: -3,67%; Preço sugerido: R$ 58.480 Foto: Divulgação 5- Citroën Aircross Feel 1.6 (2018): Desvalorização: -4,25%; Preço sugerido: R$ 69.990 Foto: Divulgação 5- Citroën Aircross Feel 1.6 (2018): Desvalorização: -4,25%; Preço sugerido: R$ 69.990 Foto: Divulgação 6- Peugeot 308 Business THP (2018): Desvalorização: -4,35%; Preço sugerido: R$ 69.990 Foto: Divulgação 6- Peugeot 308 Business THP (2018): Desvalorização: -4,35%; Preço sugerido: R$ 69.990 Foto: Divulgação 7- Renault Sandero Expression EasyR (2018): Desvalorização: -4,39%; Preço sugerido: R$ 56.700 Foto: Divulgação 7- Renault Sandero Expression EasyR (2018): Desvalorização: -4,39%; Preço sugerido: R$ 56.700 Foto: Divulgação 8- Peugeot 208 Allure (2019): Desvalorização: -4,41%; Preço sugerido: R$ 64.690 Foto: Divulgação 8- Peugeot 208 Allure (2019): Desvalorização: -4,41%; Preço sugerido: R$ 64.690 Foto: Divulgação 9- Chevrolet Onix Activ (2019): Desvalorização: -4,70%; Preço sugerido: R$ 67.690 Foto: Divulgação 9- Chevrolet Onix Activ (2019): Desvalorização: -4,70%; Preço sugerido: R$ 67.690 Foto: Divulgação 10- Chevrolet Onix LT (2019): Desvalorização: -4,76%; Preço sugerido: R$ 59.990 Foto: Divulgação 10- Chevrolet Onix LT (2019): Desvalorização: -4,76%; Preço sugerido: R$ 59.990 Foto: Divulgação 11- Chevrolet Onix LTZ (2019): Desvalorização: -4,84%; Preço sugerido: R$ 66.290 Foto: Divulgação 11- Chevrolet Onix LTZ (2019): Desvalorização: -4,84%; Preço sugerido: R$ 66.290 Foto: Divulgação 12- Toyota Corolla GLi (2019): Desvalorização: -5,02%; Preço sugerido: R$ 69.990 Foto: Divulgação 12- Toyota Corolla GLi (2019): Desvalorização: -5,02%; Preço sugerido: R$ 69.990 Foto: Divulgação 13- Nissan Versa SV CVT (2019): Desvalorização: -5,12%; Preço sugerido: R$ 63.590 Foto: Divulgação 13- Nissan Versa SV CVT (2019): Desvalorização: -5,12%; Preço sugerido: R$ 63.590 Foto: Divulgação 14- Fiat Argo Precision 1.8 (2019): Desvalorização: -5,53%; Preço sugerido: R$ 69.990 Foto: Divulgação 14- Fiat Argo Precision 1.8 (2019): Desvalorização: -5,53%; Preço sugerido: R$ 69.990 Foto: Divulgação 15- Nissan Versa SL 1.6 (2019): Desvalorização: -5,83%; Preço sugerido: R$ 67.990 Foto: Divulgação 15- Nissan Versa SL 1.6 (2019): Desvalorização: -5,83%; Preço sugerido: R$ 67.990 Foto: Divulgação 16- Hyundai HB20 Premium (2019): Desvalorização: -5,94%; Preço sugerido: R$ 68.990 Foto: Divulgação 16- Hyundai HB20 Premium (2019): Desvalorização: -5,94%; Preço sugerido: R$ 68.990 Foto: Divulgação 17- Chevrolet Prisma LT 1.4 (2019): Desvalorização: -5,96%; Preço sugerido: R$ 66.190 Foto: Divulgação 17- Chevrolet Prisma LT 1.4 (2019): Desvalorização: -5,96%; Preço sugerido: R$ 66.190 Foto: Divulgação 18- Chevrolet Onix Advantage 1.4 (2019): Desvalorização: -6,26%; Preço sugerido: R$ 53.390 Foto: Divulgação 18- Chevrolet Onix Advantage 1.4 (2019): Desvalorização: -6,26%; Preço sugerido: R$ 53.390 Foto: Divulgação Fiat Argo Drive 1.3 GSR (2019): Desvalorização: -6,33%; Preço sugerido: R$ 63.590 Foto: Divulgação Fiat Argo Drive 1.3 GSR (2019): Desvalorização: -6,33%; Preço sugerido: R$ 63.590 Foto: Divulgação Hyundai HB20S Comfort Plus (2019): Desvalorização: -6,37%; Preço sugerido: R$ 64.990 Foto: Divulgação Hyundai HB20S Comfort Plus (2019): Desvalorização: -6,37%; Preço sugerido: R$ 64.990