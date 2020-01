Marcella Blass

Do 33Giga



23/01/2020 | 15:48



Esta semana, o astronauta Marcos Pontes replicou algumas fotos da NASA no Twitter e direcionou as imagens para aqueles que “ainda acreditam que a Terra é plana”. A publicação gerou muito debate entre as pessoas que acreditam e as que contestam o que a ciência diz. Para estimular o debate (e a curiosidade por informação), o 33Giga fez uma galeria especial com fotos da Terra vista do espaço. Confira!























































































< >