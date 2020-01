Do Diário do Grande ABC



23/01/2020 | 15:47



O sucesso da adaptação em forma de série da saga literária The Witcher motiva a Netflix a continuar explorando a história criada pelo escritor polonês Andrzej Sapkowski. Agora, o serviço global de streaming está em processo de produção de filme animado especial.

O anúncio do projeto ocorreu nas redes sociais por meio da conta internacional da plataforma. Em inglês, o texto revela que o longa-metragem terá o título de The Witcher: Nightmare of the Wolf (The Witcher: Pesadelo do Lobo, em tradução livre para o português).

A postagem também diz que a dupla Lauren S. Hissrich e Beau DeMayo, roteiristas do seriado da franquia, farão parte da equipe criativa. O longa será produzido pelo Studio Mir, que tem no currículo a série animada Avatar: A Lenda de Korra (2012-2014) e o longa-metragem A Morte do Superman (2018), por exemplo.

Não há informações se o elenco do seriado live-action irá emprestar sua voz para os personagens.

The Witcher: Nightmare of the Wolf ainda não tem data prevista de estreia na Netflix.