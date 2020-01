23/01/2020 | 14:10



Junior Lima está de férias! O cantor está no Taiti junto com a esposa, Monica Benini, e o filho, Otto, e passou por uma situação inusitada na última quarta-feira (22).. Nos Stories do Instagram, o músico contou que deu de cara com um tubarão - e que o animal chegou a ir na mesma direção em que ele estava! Tenso, não é?

Eu tava a pé, ele veio na minha direção e eu quase me borrei de medo!, brincou Junior.

Monica também falou sobre a experiência de ver o predador tão de perto. E você, também ficaria com medo ou é uma pessoa mais aventureira?