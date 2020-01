São Caetano surpreende e demite Adãozinho

Derek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/01/2020 | 13:37



Adãozinho durou apenas um jogo no comando do São Caetano. Depois da derrota sofrida para o Penapolense, na noite de quarta-feira, por 3 a 2, na estreia das equipes pela Série A-2 do Campeonato Paulista, diretoria e o treinador se reuniram na manhã desta quinta e decidiram pela saída do técnico. Assim, Dininho assume interinamente, enquanto Anderson Lima, que estava à frenre do sub-20, será auxiliar.

Ainda assim, o Azulão busca um novo comandante. Também saíram preparador físico e auxiliar, além de fisiologista. "Nos reunimos com o presidente (Carlos André Lopes) e com o Adãozinho e achamos melhor fazer essa troca agora no início. Nada contra os profissionais que saíram, mas observei treinos e trabalhos e achei que tinha de mudar. Estamos buscando profissionalizar cada vez mais o departamento de futebol", afirmou ao Diário o recém-chegado executivo de futebol Paulo Pelaipe.

Desempregado desde que foi mandado embora da Ferroviária antes mesmo do início do Paulistão, Marcelo Vilar negou que o São Caetano - com quem foi campeão da Copa Paulista no fim de 2019 - o tenha procurado.