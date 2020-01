Ex-RBD Alfonso Herrera diz que foi intimidado por motorista de aplicativo

23/01/2020 | 13:11



Alfonso Herrera relatou uma situação preocupante em seu Twitter na última quarta-feira, dia 22. O ator e ex-integrante do grupo RBD contou que foi ameaçado por um motorista de aplicativo armado. Até o momento, o aplicativo não se pronunciou publicamente - e Alfonso não confirmou se recebeu algum suporte da empresa depois que expôs a história. Confira a declaração do artista:

Hoje eu experimentei uma situação extremamente infeliz com um motorista. Espero que você [aplicativo] aja sobre o assunto, já que não é algo pequeno. Estou disposto a colaborar com você para que haja uma investigação minuciosa para que isso não aconteça novamente com nenhum outro cliente. O motorista que eu ia pegar nos Estados Unidos me diz para cancelar a viagem. Ao responder para ele que ele deveria fazer isso, ele ameaça sacar sua arma se eu não sair do carro. Eu reportei para [o aplicativo] e a resposta foi Desculpe, mas não podemos te dizer como o caso será resolvido.

Alfonso, que tem quase dois milhões de seguidores no Twitter, recebeu o apoio de diversos fãs, que também cobraram explicações da empresa. Lamentável, não é?