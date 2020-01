Letícia Lima e Daniel Rocha terminam

23/01/2020 | 13:10



2020 começou com um gostinho diferente para alguns famosos, uma vez que suas relações amorosas acabaram não resistindo e chegaram ao fim. Segundo o jornal Extra, o affair que Letícia Lima e Daniel Rocha estariam vivendo chegou ao fim, isso antes mesmo de eles confirmarem publicamente o romance.

De acordo com a publicação, os dois estavam juntos desde 2019, depois de se aproximarem nas filmagens do longa Quem Vai Ficar com Mário?.

Segundo amigos confirmaram ao veículo, a primeira vez que eles ficaram juntos aconteceu durante o Rock in Rio. Na mesma noite, Daniel confirmou a separação da dermatologista Laíse Leal, após seis meses de casamento.

- O que rolou entre os dois foi uma pegação, nada muito sério. Mas acabou mesmo, falou ainda outra fonte que estava no Réveillon com o agora ex-casal.

Letícia não assume nenhum relacionamento desde que se separou de Ana Carolina, em dezembro de 2018.