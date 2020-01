Samara Felippo preocupa seguidores ao falar sobre saúde: Estou no hospital

23/01/2020 | 13:10



Samara Felippo preocupou os seus seguidores do Instagram na última quarta-feira, dia 22. A atriz publicou uma foto ao lado das filhas, Alícia e Lara, de dez e seis anos de idade, respectivamente, e afirmou que gostaria de estar com elas naquele momento. Infelizmente, Samara estava longe das meninas porque foi parar no hospital - o que fez muita gente ficar surpresa, até mesmo seus amigos mais próximos, como a também atriz Carolinie Figueiredo.

Queria estar assim, mas estou sem elas e no hospital! Amanhã nos Stories conto tudo, mas já está tudo bem, escreveu a artista.

Até o momento desta publicação, Samara não se pronunciou em seus Stories. Nos comentários, diversas pessoas desejaram melhoras e perguntaram o que aconteceu, mas não tiveram respostas. Ainda bem que ela afirmou, pelo menos, que está tudo bem, né?