23/01/2020 | 12:39



Os investidores estrangeiros retiraram R$ 1,597 bilhão da B3 no pregão da última terça-feira, 21. Em dia de maior aversão a risco nos mercados internacionais diante do temor da difusão do coronavírus, o Ibovespa fechou em baixa de 1,54%, aos 117.026,04 pontos, com giro financeiro de R$ 22,3 bilhões.

Com isso, o saldo de janeiro segue negativo em R$ 8,492 bilhões, resultado de compras de R$ 135,490 bilhões e vendas de R$ 143,983 bilhões.