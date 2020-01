Toyota aposta em aeronave elétrica; veja outras montadoras que já fabricaram aviões

Foto: Divulgação BMW: a marca alemã ficou famosa por produzir sedãs sofisticados e rápidos. Porém, o seu início foi como fabricante de aviões, em 1916. Como a Alemanha foi proibida de produzir aeronaves após o final da Primeira Guerra Mundial, a marca precisou mudar de ramo, mas seguiu produzindo motores para o ramo aeronáutico. Esse passado pode ser visto até hoje no logotipo da empresa, que remete à uma hélice

Foto: Divulgação General Motors: o grupo americano tentou produzir alguns caças durante a Segunda Guerra Mundial. O Fisher XP-75 Eagle chegou a ter alguns protótipos construídos, mas não foi para frente. Apesar da tentativa, o forte da GM não era fabricar aviões, então a empresa seguiu com os carros

Foto: Divulgação Fiat: a marca italiana também produziu aviões, sendo que os de combate foram utilizados até na Segunda Guerra Mundial, como o G-55 Centauro. Outros modelos, como o G.91, também foram comprados por diversos países após o final do combate. A divisão de aviões funcionou entre 1908 e 1969

Foto: Divulgação Ford: a marca norte-americana chegou a ter uma divisão para fabricar aeronaves. O modelo mais icônico foi o Ford Trimotor, que era bem parecido com o Fokker F VII, e chegou a ser considerado o avião mais moderno do mundo. Com o crescimento da Boeing e da Douglas, a montadora perdeu espaço e decidiu encerrar o ramo aeronáutico

Foto: Divulgação Honda: em 2003 a montadora anunciou o projeto do HondaJet, que seria o primeiro avião da empresa. Somente em 2015 é que a produção começou e ele passou a ser certificado para voar. Em 2017, a Anac também certificou o modelo no Brasil e ele já é vendido no mercado nacional

Foto: Divulgação Mercedes-Benz: o grupo Daimler, proprietário da marca, chegou a ter uma divisão aeronáutica. Além disso, a montadora alemã também participou do projeto de deixar um helicóptero Eurocopter EC145 com um interior mais luxuoso, com direito a materiais utilizados nos sedãs mais refinados da empresa

Foto: Divulgação Mitsubishi: para concorrer com a Embraer e com a Bombardier - que se fundiu com a Airbus, o Mitsubishi Regional Jet foi lançado em 2015 e tem capacidade para até 90 passageiros

Foto: Divulgação Rolls-Royce: embora utilizem o mesmo nome, a Rolls-Royce Motors Cars pertence à BMW, sendo a responsável pelos carros de luxo, enquanto a Rolls-Royce plc é quem fabrica os motores para a aviação. Porém, até 1971, ambas eram a mesma empresa. Atualmente a marca britânica fornece motores para o Airbus A380, Boeing 787 e diversos outros modelos

CC BY Foto: NielsdeWit on Visualhunt.com Saab: a marca de carros teve as atividades encerradas em 2011, mas seu fim foi decretado oficialmente apenas em 2016. Porém, a divisão de aviação segue firme e forte, produzindo tanto modelos civis, como militares. A Força Aérea Brasileira fechou uma encomenda em 2013 de alguns caças Gripen NG, que serão produzidos em solo brasileiro

Foto: Divulgação Subaru: neste caso, não foi a marca japonesa em si, mas o grupo que é proprietário da montadora. A Fuji Heavy Industries fabricou entre 1968 e 1986 o monomotor FA-200 Aero Subaru

