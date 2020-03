WhatsApp libera tema escuro no Android e iOS; veja como usar

Bianca Bellucci

03/03/2020 | 16:18



Nesta terça-feira (3), o WhatsApp começou a liberar oficialmente o tema escuro, também conhecido como modo noturno ou dark mode, para aparelhos Android e iOS. Este layout tem o objetivo de poupar a visão da pessoa, já que a tela emite uma quantidade menor de luz. O recurso estava sendo testado pelos usuários beta do aplicativo desde janeiro. Agora, você aprende a habilitá-lo em seu celular.

Android

1. Abra o WhatsApp em seu celular, clique nos três pontinhos e selecione “Configurações”.

2. Dê um toque em “Conversas”.

3. Acesse “Tema”.

4. Mude para a opção “Escuro” e clique em “OK”.

5. Pronto! O WhatsApp ficará com o tema escuro.

iOS

1. Diferentemente do Android, para usar o Modo Escuro no iOS é necessário mexer nas configurações do aparelho – logo, todo celular seguirá a linha noturna. Para isso, vá até “Ajustes” e depois clique em “Tela e Brilho”.

2. Mude para a opção“Escura” e pronto. O WhatsApp e todo o celular seguirá o tema.

