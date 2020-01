Campeonato Mundial Pokémon 2020: local e data são anunciados

Bianca Bellucci

Do 33Giga



23/01/2020 | 12:18



O Campeonato Mundial Pokémon ocorrerá pela primeira vez fora da América do Norte. A empresa confirmou nesta quinta-feira (23) que o evento será sediado no ExCeL London, em Londres, na Inglaterra. A convenção ocorrerá entre 14 e 16 de agosto.

Na prática, o evento convida para competir os melhores jogadores de Pokémon Estampas Ilustradas e videogames. O vencedor de cada categoria leva não só o título de Campeão Mundial, como também uma quantia em dinheiro.

Além das competições, o Campeonato Mundial Pokémon 2020 contará com atividades especiais e uma loja Pokémon Center, onde os fãs poderão encontrar uma variedade de produtos da franquia, incluindo uma seleção de itens temáticos do torneio.

Quem quiser competir, saiba que ainda é possível conquistar uma vaga. São 750 lugares disponíveis para a América Latina para o jogo Pokémon Estampas Ilustradas e mais 850 para o torneio de videogame. É possível conseguir uma posição participando de eventos na sua região e conquistando pontos – você encontra os locais próximos a você clicando aqui. Os jogadores convidados não precisam pagar pelo ingresso.

Agora, quem quiser participar como espectador, terá que comprar ingresso. Ainda não há informações sobre preço e quando as vendas iniciarão. Porém, a The Pokémon Company já separou uma lista com sugestões de hotéis e acomodações. Clique aqui para vê-la.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Fã de Pokémon? Aproveite e veja wallpapers dos monstrinhos que vão deixar seu celular mais divertido: