Katie Holmes está com 41 quilos e fazendo dieta enquanto a filha, Suri, implora para a mãe comer

23/01/2020 | 12:11



Katie Holmes não está nada bem! Segundo o site Radar Online, a atriz está pesando apenas 41 quilos e segue fazendo dieta. A filha dela, Suri Cruise, fruto do relacionamento que a personalidade teve com Tom Cruise, está implorando para a mãe comer e cozinha biscoitos e bolos que a estrela se recusa a comer. Uma fonte próxima à família disse:

- Suri tem apenas 13 anos, mas ela já tem idade para perceber que a se a mãe dela não ganhar peso e ter mais energia ela pode entrar em colapso.

De acordo com a publicação, Katie está pensando em retornar à carreira de modelo, por isso está na luta contra a balança. Além disso, o término do relacionamento com o ator Jamie Foxx também foi um dos motivos que fizeram com que ela ficasse assim. Um fonte disse que a atriz pensava que iria se casar com o ex, mas agora se sente apenas como uma boba para o mundo inteiro.

- A confiança dela foi destruída e ela está compensando isso com essa dieta louca!

Atualmente, a estrela está comendo apenas palitinhos de aipo e alface, com um punhado de sementes e nozes junto. A mãe de Suri não está ingerindo mais de 500 calorias por dia e todas as roupas dela estão largas. A estrela de Dawson's Creek já teve uma vida super saudável e correu a maratona de Nova York em pouco mais de cinco horas, mas agora vive sem energia, esquelética e com a pele cinza.