Tatá Werneck e Rafael Vitti se derretem pela filha em mesversário: Três meses que nasceu uma família com sua chegada

23/01/2020 | 12:11



Tatá Werneck deu à luz sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com Rafael Vitti, no dia 23 de outubro e, desde então, não para de encantar seus seguidores com registros para lá de fofos da pequena Clara Maria! Nas redes sociais, ela tem compartilhado fotos da pequena, como quando ela comemorou o mesversário da menininnha.

Harmonização facial. Hoje é mesversario da Clara Maria. Minha deusa. Razão da minha vida. Que eu tenha sabedoria diante de todo esse amor para te educar. Saber a diferença entre dar todo o colo e afeto do mundo sem te mimar. Para que você tenha a consciência do seu privilégio e use-o com responsabilidade e generosidade. Que seja uma pessoa atenta às questões do próximo e grata pela vida linda que tem! E que quando for pré-adolescente diga para de ficar definindo o que eu sou! Me deixa ser livre que saco. Aí eu vou ver que você já nasceu sabendo o mais importante. Te amo rainha da minha vida! Você já é tão grande que quando está comigo pareço uma criança segurando uma boneca. Me respeite que sou sua mãe! Foi mal. Treinei uma parada aqui. Foto do papai @rafaavitti. Não meu pai. O seu.

Tatá ainda fez um outro relato para comemorar a data:

Mesversário da razão da minha vida. Mas acho que ter franja dá muito trabalho, filha!, brincou ela com uma foto em que a pequena aparece no colo do pai, os dois com uma franjinha parecida.

E ela também conta aos seguidores sobre como está sendo sua primeira experiência com a maternidade, fazendo alguns desabafos. Aliás, apesar do dia festivo, ela falou sobre o tratamento que está fazendo para tirar as estrias da barriga provenientes da gestação.

Minha barriga já está praticamente sem estrias, e repleta de banhas. Verão 2090, estão te esperando!, brincou.

Rafa também fez questão de se declarar para Clara Maria:

Três meses que nasceu uma família com sua chegada! Três meses que nasceu um pai e uma mãe pra cuidar e amar você, três meses de pouco sono, três meses de muito amor. Eu amo vocês tanto que fica difícil expressar, as palavras somem diante de tanta poesia... as palavras são completamente dispensáveis perto desse amor. Eu te amo, meu amor, mãe da minha filha, minha companheira, meus dias e minhas noites... te amo! Obrigado por tanto, obrigado por cuidar da gente e da Clara Maria... o amor vence e somos vitoriosos!.