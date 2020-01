Courteney Cox, melhor amiga de Jennifer Aniston, curte tweet que afirma que Jen e Brad Pitt ainda estão apaixonados um pelo outro

23/01/2020 | 12:11



O reencontro de Brad Pitt e Jennifer Aniston ainda está dando o que falar! O ex-casal teve uma breve - porém amigável - conversa durante o SAG Awards no último domingo, dia 19, e o momento foi fotografado. E por mais que eles não estejam de fato juntos, parece que muita gente torce para que os atores retomem o relacionamento, que acabou em 2005. A melhor amiga de Jen, Courteney Cox, por exemplo, curtiu um tweet bem direto no início desta semana - e os internautas surtaram com a postura da atriz nas redes sociais.

Courteney, que só curtiu 40 tweets desde que criou o seu perfil em janeiro de 2012, marcou um coraçãozinho na seguinte opinião de um usuário:

Eles ainda estão apaixonados um pelo outro, sem dúvidas.

De quem esse usuário estava falando? De Jennifer e Brad, é claro! Suspeito?

Courteney também curtiu diversas fotos do reencontro dos atores no Instagram. Parece que ela também aprova uma reconciliação, não é?

Tudo lindo

Além disso, algumas fontes próximas a Brad e Jen têm dado detalhes sobre essa amizade deles, que aparentemente não afetou a vida de Angelina Jolie, ex-esposa do ator. De acordo com o Entertainment Tonight, além de retomarem um relacionamento, parece que Brad também deu um passo importante ao se desculpar com a ex-esposa por alguns problemas do passado. Uma fonte informou os seguintes detalhes:

- Brad está completamente sóbrio agora e em um lugar muito diferente de quando eles estavam juntos. Brad é um cara verdadeiramente introspectivo, que tem trabalhado duro consigo mesmo. Ele pediu desculpas a ela por muitas coisas que sentiu serem seus problemas no relacionamento deles. Ele realmente se responsabiliza por seus erros e isso mudou o relacionamento deles hoje. Ambos seguiram em frente.

Outra fonte ainda detalha que ambos atingiram um novo nível de maturidade, principalmente após os dois terem passado por divórcios: em 2018, Jen terminou o seu casamento com Justin Theroux, enquanto Brad e Angelina anunciaram o término em 2016.

- Agora eles apenas se amam e se adoram e têm sido amigos muito mais próximos desde os divórcios. Eles têm um relacionamento muito maduro que evoluiu ao longo do tempo porque ambos tiveram experiências com casamentos que não deram certo.

Além disso, essa fonte ainda acrescenta:

- Brad cresceu muito em sua vida desde que ele e Jen se separaram.

E você, torce por esse casal?