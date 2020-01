Dólar alto: 5 dicas para economizar em uma viagem internacional

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



23/01/2020 | 11:18



O valor alto do dólar em relação ao real pode ser um obstáculo para quem vai viajar ao exterior. Entretanto, um pouco de organização pode ajudar a deixar as despesas menos pesadas. O Peixe Urbano separou algumas dicas para o viajante que quer aproveitar o passeio sem sofrer com um rombo no orçamento.

5 dicas para economizar em uma viagem internacional

1. Viaje no meio de semana

Buscar passagens no meio de semana, tanto para ida quanto para a volta, ajuda a economizar. Normalmente, as companhias realizam promoções e deixam os preços mais baixos de segunda a quinta, pois muitas pessoas preferem viajar nos fins de semana.

2. Busque a melhor época

Os meses de temporada, como dezembro, janeiro e julho, costumam ser mais caros para viajar. Por isso, o ideal é procurar uma época mais tranquila, como abril, agosto ou setembro. Não deixe de combinar a busca com as melhores estações e temperaturas do destino.

3. Seja consciente nas refeições

Comer fora e conhecer restaurantes novos é uma das delícias de ir a um país diferente. Porém, é preciso ter parcimônia: refeições costumam representar grandes custos em viagens, ainda mais quando elas duram vários dias. Por isso, fazer compras de mercado e investir em um hotel que tem, pelo menos, um microondas no quarto, pode ser uma boa ideia.

4. Busque aplicativos de descontos

Plataformas como o Peixe Urbano costumam ter promoções de pacotes e hospedagens em diversos países. Às vezes, é possível conseguir um hotel melhor por um preço menor.

5. Faça uma lista de compras

Ir para o exterior costuma significar comprar lembranças típicas e aproveitar produtos sem impostos. No entanto, é comum se deixar levar e encher o carrinho com coisas desnecessárias. Por isso, é importante fazer uma lista de compras em ordem de prioridade ainda na etapa de planejamento. Outra dica é estabelecer um valor limite para gastar.