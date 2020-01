Em novo trailer de Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você, Lara Jean aparece divida entre dois amores

23/01/2020 | 11:10



Os fãs de filmes adolescentes e de comédias românticas já podem respirar aliviados! A Netflix divulgou o trailer de Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você. O filme é a continuação do sucesso Para Todos os Garotos que Já Amei e estreia no dia 12 de fevereiro na plataforma digital. Na trama, Lara Jean e Peter Kavinsky, interpretados por Lana Condor e Noah Centineo, já estão namorando oficialmente e sem nenhum tipo de fingimento, porém terão que lidar com novos dilemas do relacionamento.

A história de amor dos dois adolescentes vai sofrer uma reviravolta! Tudo isso porque Lara Jean recebe a resposta de uma das cartas de amor que escreveu e que foram enviadas pela irmã dela no primeiro filme. A protagonista se reencontrará com John Ambrose, um garoto pelo qual ela foi apaixonada no ensino fundamental e que a amava de volta em segredo!

O longa promete levar todo mundo de volta para as paixões da adolescência e entrar de cabeça nos dramas amorosos e pessoais dos personagens.