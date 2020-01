Vocalista da banda Scalene é o mais novo affair de Anitta

23/01/2020 | 11:10



2020 mal começou e Anitta não está perdendo tempo! Isso porque, de acordo com o jornal Extra, a cantora já fez a fila andar e agora está com um novo affair: Gustavo Bertoni, vocalista da banda Scalene.

Pelo que parece, o romance veio à tona durante uma transmissão ao vivo feita recentemente pela cantora no Instagram junto de Lexa. Enquanto conversavam, o nome do cantor surgiu na tela e, ao se dar conta, Anitta soltou:

- Oi, tudo bem? Vamos olhar seu WhatsApp, querido?

Isso, é claro, não passou despercebido e, conforme diz a publicação, o romance ainda está no início e, por enquanto, sem compromisso. Ai ai...

Gustavo Bertoni é de Brasília e tem 26 anos de idade. Em 2009, ele formou com o irmão, Tomás, e mais dois músicos, Lucas e Philipe, a banda Scalene, que ficou conhecida nacionalmente ao tirar o segundo lugar no programa SuperStar. Logo depois, o grupo ganhou o Grammy Latino com o álbum Éter.

O nome do cantor, no entanto, já havia tomado conta dos holofotes em maio de 2019, quando sua ex-namorada, Luiza Pereira, o acusou nas redes sociais de traição e assédio.

Porém, pelo visto não é apenas com Gustavo que a cantora está de gracinhas. Durante sua viagem a Aspen, nos Estados Unidos, Anitta deu o que falar após ser flagrada em clima de intimidade com Ohana Lefundes. Rumores sobre um affair entre as duas já haviam surgido em 2019, principalmente depois que a dançarina começou a postar cliques das duas juntas.