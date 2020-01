No BBB20, participante se assume bissexual, Lucas revela paixão antiga e Flayslane e Felipe dão selinho!

23/01/2020 | 10:10



Foi só o segundo dia do BBB20, mas muitos babados já rolaram por lá! Na última quarta-feira, dia 22, os brothers ainda estavam divididos em dois times, porém isso não impediu que o pessoal do lado Pipoca conversasse com os famosos do lado Camarote, já que tudo o que eles precisaram fazer era berrar por cima do muro! Durante a tarde, Gizelly e Flayslane conversaram com Babu e não reconheceram o ator. As duas participantes também não conheciam outras celebridades que estão no confinamento, então Gizelly soltou toda a sinceridade: - Tem que investir mais na imagem de vocês, que aqui ninguém conhece. Eita!

Durante o dia, os competidores arranjaram jeitos de matar o tempo e do lado Pipoca eles resolveram relaxar na hidromassagem e jogar eu nunca. Na brincadeira, uma pessoa pergunta algo e os outros devem dizer se já fizeram aquilo ou não. Nisso, Marcela acabou contando que já ficou com uma mulher e então Victor Hugo perguntou se ela é bissexual. A médica demorou um pouco para responder, mas assumiu: - Ai, eu não queria responder isso no Big Brother... mas, sim, sou bissexual. Os colegas dela ainda brincaram que o segredo dela estava guardado e não iria sair de lá.

Já do lado Camarote, também rolaram algumas revelações sobre vida pessoal. Mari, Gabi e Rafa estavam almoçando e começaram a cantar uma música. Nesse momento, Rafa disse para Gabi: - Foi seu boy lá que me apresentou ela. A loira ficou meio confusa e perguntou: - Que boy, amiga? O nosso boy? Amiga, ele foi seu boy, passou para mim e voltou para você. No fim, Rafa concluiu: - Ele é meu amigo, a gente deu uma desnivelada e voltou à amizade.

A noite chegou e com ela o muro caiu! Os brothers puderam finalmente se conhecer e foram correndo para ver quem estava do outro lado da divisão. A empolgação foi tanta que Gizelly levou um tombo em plena rede nacional!

Quando já estava todo mundo entrosado, alguns rapazes da casa resolveram fazer a contagem de quantas pessoas estão solteiras lá dentro. Lucas disse que do lado Pipoca ele é o único homem comprometido, mas acabou revelando uma paixão platônica do passado: - Aquela Mari ali, eu já fui apaixonado nela.

Na madrugada, os participantes resolveram continuar se divertindo e se conhecendo melhor. Eles jogaram uma brincadeira de perguntas e respostas rodando a garrafa e a blogueira Boca Rosa teve de responder com quem ela ficaria dentro da casa se estivesse solteira. A morena revelou: - Eu bêbada e solteira pegaria qualquer coisa. Depois, ela disse que ficaria com a Rafa Kalimann e ainda completou: - Eu te falei já. Homem hétero eu quase não pego. Meus amigos sabem.

Ainda no jogo, o clima esquentou! Brincadeira vai, brincadeira vem, e não é que Flayslane e Felipe acabaram dando um selinho! Porém, às vezes a tristeza bate e mais tarde Flayslane estava chorando sozinha na banheira de hidromassagem. Ela chegou a desabafar que estava se sentindo sozinha.