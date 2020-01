Em meio a rumores de gravidez, Rafaella Santos faz postagem misteriosa: Vai ser perfeito

23/01/2020 | 09:10



Rafaella Santos continua deixando seus seguidores e fãs intrigados em meio aos rumores de que estaria grávida do primeiro filho.

Na última quarta-feira, dia 22, a irmã de Neymar Jr., que está em uma missão humanitária ao lado de amigos e familiares na África, publicou uma frase misteriosa em seu Instagram Stories, fazendo os internautas especularem mais uma vez sobre a possível chegada de um bebê.

Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, escreveu ela sem dar detalhes sobre o que estava se referindo.

Os rumores de que Rafaella está à espera do primeiro filho, fruto da relação com o ex-namorado Gabigol, ressurgiram no último fim de semana, quando ela posou ao lado de um DJ deixando uma barriguinha saliente em evidência. No mesmo dia, ela deixou uma mensagem suspeita para a mãe, Nadine Gonçalves.

Segundo Leo Dias, Rafaella está grávida de cinco meses e tentou reatar o relacionamento com Gabigol por causa da gestação. Ela, até o momento, não se pronunciou sobre o assunto pois a notícia não teria sido bem recebida pelo pai, Neymar.

A assessoria de imprensa de Rafaella afirmou que ela irá se pronunciar de forma espontânea caso tenha algo para falar.