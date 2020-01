Abertura de empresas cresce 18,1% em 2019, mas cai no 4º trimestre, diz Boa Vista

23/01/2020 | 09:11



Levantamento da Boa Vista mostra que o número de novas empresas no Brasil subiu 18,1% em 2019 na comparação com 2018. No entanto, caiu 15,2% no quarto trimestre do ano passado ante o terceiro trimestre. Em relação ao último trimestre de 2018, por sua vez, houve crescimento de 17,8%.

De acordo com a pesquisa, na variação trimestral, houve redução de 14,8% na abertura para Microempreendedor Individual (MEIs) e recuo de 16,2% nos demais tipos de empresas, que leva em consideração microempresas, SAs e Ltdas.

Em relação à participação, as MEIs representaram 78,4% em 2019, no confronto com 75,4% no ano anterior.

O setor de serviços foi destaque no ano passado, com 61,8% de representatividade, após alcançar 58,7% em 2018. Em contrapartida, o comércio diminuiu essa parcela, com declínio de 2,9 ponto porcentual, a 29,6%. Já a indústria subiu 0,3 ponto, a 7,7%.

Conforme o levantamento, todas as regiões apresentaram crescimento em aberturas de empresas em 2019, com maior expansão no Norte (25,2%) e Centro Oeste (18,8%).