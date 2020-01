Lexus NX 300h 2020 conta com mais conectividade e segurança

Da Redação

A Lexus anunciou o lançamento da linha 2020 do SUV premium NX 300h, que chega ao mercado brasileiro com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto em todas as versões e o pacote de segurança ativa Lexus Safety System, composto por itens que garantem o bem estar dos ocupantes do veículo.

Lexus NX 300h 2020

As três versões do NX disponíveis no mercado brasileiro são a Dynamic, Luxury e F-Sport.

Configuração mais completa, a F-Sport agora é equipada com monitor de ponto cego, que avisa o motorista sobre a presença de outros veículos ao redor, além de uma câmera 360º, permitindo que o condutor tenha uma visão geral do tráfego e da área externa.

Conectividade

O modelo da Lexus agora oferece os sistemas Android Auto e Apple CarPlay em todas as versões. Dessa forma, é possível espelhar os principais aplicativos de um smartphone e utilizá-los no painel do veículo.

Entre eles estão Google Maps, Waze, Spotify, Apple Music, WhatsApp, além das funções de ligação e mensagens de texto originais de cada sistema.

Lexus Safety System

O novo NX 300h será o segundo modelo da marca a contar com o Lexus Safety System. Cinco componentes desse sistema estarão disponíveis para todas as versões:

• Controle de cruzeiro adaptativo (ACC): utiliza lasers, radar, câmeras ou uma combinação desses sistemas para manter uma distância constante e segura em relação ao carro da frente. O sistema ainda diminui ou aumenta automaticamente a velocidade (acima de 40km/h) de acordo com o tráfego.

• Assistente de Manutenção de Faixa (LDA): sistema entra automaticamente em ação e avisa o motorista com sinal sonoro ou vibração no volante para corrigir o curso sempre que ultrapassar as marcações da pista.

• Sistema de Colisão Frontal (Pre-Crash): suporte na prevenção de colisão e danos por meio de alertas sonoros. Se necessário, ativa automaticamente o sistema de frenagem (acima de 20 km/h).

• Farol alto automático (Versão Dynamic) (AHB): acende e apaga os faróis do veículo para evitar o ofuscamento do motorista da frente e da mão contrária, ajudando a garantir visibilidade ideal durante a condução noturna.

• Farol com sistema adaptativo de iluminação (Luxury e F-Sport) (AHS): Adapta os faróis do veículo para evitar o ofuscamento do condutor à frente e na mão contrária, mas mantém o farol alto nos pontos sem iluminação.

Configuração e desempenho do NX 300h

O sistema híbrido do NX 300h combina dois motores – um a gasolina de 2.5L de quatro cilindros 16V e um elétrico síncrono de imã permanente que propicia melhor relação peso/potência e maior eficiência.

O motor a combustão tem potência de 155 cv a 5.700 rpm e torque de 21,4 kgfm a 4.400 giros. O elétrico gera, isoladamente, 143 cv de potência e torque de 27,53 kgfm. Juntos, os dois motores resultam em potência combinada de 200 cv — seis cavalos a mais que o modelo 2019.

Além disso, o NX 300h conta com transmissão Hybrid Transaxle em todas as versões. Esse tipo de transmissão proporciona aceleração mais linear, que reduz ou aumenta continuamente as marchas, de acordo com a demanda do motor, sem desperdiçar energia.

O modelo ainda dispõe sistema de tração All-Wheel Drive, que direciona automaticamente a força para duas ou quatro rodas, conforme a necessidade do condutor, melhorando a tração em diferentes tipos de terreno.

Todas as versões contam também com os modos de condução Normal; Eco, para priorizar a economia de combustível; Sport, para uma condução mais esportiva e ágil; e EV, sem consumo de combustível e sem emissão de poluentes. Na versão F-Sport, o modelo acrescenta o modo SPORT +, com configuração que transmite maior sensação de dirigibilidade esportiva.

Somando todos os fatores citados acima, a melhoria atingida no consumo de combustível na cidade é de cerca de 52%, enquanto a redução na emissão de CO2 chega aos 26% (112 g/km), se comparado ao modelo equipado com motor somente a gasolina.

Cores

As cores disponíveis para o NX 300h são: Branco Sônico, Preto Grafite, Cinza Mercúrio, Cinza Titânio, Prata Platinum, Vermelho Coral, Marrom mbar e Azul Meteoro. As cores Azul Olímpio e Laranja Lava são exclusivas para a versão F SPORT.

Já as cores internas são preta (Dynamic), bege, preta e caramelo (Luxury) e branca com preto, preta ou granada com preto (na versão F-Sport).

Preços

