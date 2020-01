Huawei lança novos wearables e acessórios no Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/01/2020 | 08:48



Chegaram ao mercado brasileiro os novos produtos da linha de Wearables e Acessórios da Huawei. O relógio inteligente HUAWEI Watch GT 2 e o fone de ouvido sem fio HUAWEI FreeBuds 3 estarão disponíveis a partir de 23 de janeiro nos e-commerces parceiros da marca.

O relógio inteligente e o fone de ouvido sem fio compõem um ecossistema completo construído pela companhia. Assim como outros produtos de última geração, desenvolvidos com tecnologia de ponta e comercializados em todo o mundo.

Além de um design arrojado, funcionalidades capazes de acompanhar o dia a dia dos usuários, e compatibilidade com os sistemas Android e iOS, os produtos já foram reconhecidos em premiações internacionais importantes. Entre elas o “Best of CES 2020”, concedido por editores e especialistas de tecnologia durante a CES (Consumer Electronic Show), maior feira de eletrônicos do mundo, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Conheça mais detalhes sobre os produtos:

HUAWEI WATCH GT 2

Um dos melhores e mais poderosos smartwatches do mercado, o HUAWEI Watch GT 2 possui bateria com até 2 semanas de duração, aparência elegante e funcionalidades especialmente importantes para os amantes da prática esportiva. Com modelos de 42 mm e 46 mm, o HUAWEI WATCH GT 2 tem integração com qualquer smartphone, por meio do aplicativo HUAWEI Health.

Equipado com o processador proprietário Kirin A1, desenvolvido pela Huawei, primeiro chip wearable com conectividade Bluetooth 5.1 do mundo, o HUAWEI WATCH GT 2 oferece consumo de energia extremamente baixo, bateria de longa duração, monitoramento de exercícios, música, monitoramento inteligente da frequência cardíaca e sensores de monitoramento do sono. Tudo por preço sugerido de R$ 1.499 para a versão de 42mm e R$ 1.699 para a versão de 46mm.

HUAWEI FreeBuds 3

Os fones de ouvido verdadeiramente sem fio HUAWEI Freebuds 3 True Wireless Stereo Earbuds foram criados para impactar o mercado de áudio premium. Equipado com o chip proprietário Kirin A1, o FreeBuds 3 é o primeiro fone de ouvido da Huawei com suporte à redução de ruído em chamadas e cancelamento ativo e preciso de ruído (Active Noise Cancelling) em tempo real, com ajuste adaptável para o usuário.

Ao tocar duas vezes no fone de ouvido esquerdo é possível ativar ou desativar a função de cancelamento de ruído e desfrutar de músicas com qualidade cristalina mesmo no metrô lotado ou em um restaurante barulhento. O aparelho está disponível com preço sugerido de R$ 1.299.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga