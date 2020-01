Aposta da NBA, Zion Williamson estreia, mas Pelicans perdem dos Spurs

23/01/2020 | 08:37



Uma das maiores apostas da NBA dos últimos anos, o ala/pivô Zion Williamson enfim fez sua estreia na temporada regular, após defender o New Orleans Pelicans na pré-temporada. Mas o jogador, cotado como futuro sucessor de LeBron James, não conseguiu evitar a derrota da equipe para o San Antonio Spurs por 121 a 117, diante de sua torcida, na noite desta quarta-feira.

Individualmente, contudo, Zion não decepcionou. Foi o cestinha da equipe, ao lado de Brandon Ingram, com 22 pontos, sendo 17 anotados somente no último quarto. Além disso, anotou sete rebotes e três assistências. Desta forma, foi o principal jogador dos Pelicans na partida. Os anfitriões ainda tiveram os "double-doubles" de Lonzo Ball (14 pontos e 12 assistências) e Derrick Favors (11 pontos e dez rebotes).

Primeira escolha do último Draft da NBA, Zion fez sua estreia somente nesta altura da temporada por conta de uma lesão sofrida ainda na pré-temporada. O jogador de apenas 19 anos chegou a ser submetido a uma cirurgia no joelho direito. Como consequência, perdeu 44 jogos dos Pelicans na primeira metade do campeonato.

Zion, no entanto, acabou sendo ofuscado pela grande atuação de LaMarcus Aldridge, com seu "double-double" de 32 pontos e 14 rebotes. Ele teve o apoio de DeMar DeRozan, responsável por 20 pontos. Dejounte Murray contribuiu com 13 pontos, favorecendo a terceira vitória seguida dos Spurs. O time ocupa o 8º lugar da Conferência Oeste, com 20 vitórias e 23 derrotas. Já os Pelicans estão em 12º, com 17 triunfos e 28 revezes.

Na disputa pela liderança do Oeste, as equipes de Los Angeles tiveram resultados opostos na rodada desta quarta. Enquanto o Los Angeles Lakers bateu o New York Knicks por 100 a 92, fora de casa, o Los Angeles Clippers caiu diante do Atlanta Hawks por 102 a 95.

Anthony Davis comandou os Lakers, com 28 pontos, e LeBron James anotou 21. Já o pivô reserva Dwight Howard ajudou com 12 pontos no Madison Square Garden, em Nova York. Pela equipe da casa, Marcus Morris foi o destaque, com 20 pontos. Foi a 35ª vitória dos Lakers na temporada (soma nove derrotas), na liderança do Oeste, com a segunda melhor campanha do campeonato até agora.

Já os Clippers, sem o poupado Kawhi Leonard, foram batidos pelo Atlanta mesmo com o desfalque do armador Trae Young, o principal jogador dos Hawks, fora de casa. John Collins liderou o time de Atlanta, com 33 pontos e 16 rebotes. Brandon Goodwin ajudou com 19 pontos. Pelos Clippers, o destaque foi o reserva Montrezl Harrell, autor de 30 pontos.

Foi apenas a 11ª vitória em 45 jogos dos Hawks, lanterna da Conferência Leste e segundo pior time do campeonato. Os Clippers figuram em terceiro lugar no Oeste, com 31 triunfos e 14 derrotas.

Em Houston, os Rockets venceram o Denver Nuggets por 121 a 105, encerrando uma série de quatro derrotas seguidas. Russell Westbrook foi o nome do jogo, perto de mais um "triple-double", com 28 pontos, 16 rebotes e oito assistências. James Harden, ainda longe de suas atuações espetaculares, anotou 27 pontos, cinco rebotes e cinco assistências.

Do outro lado da quadra, o sérvio Nikola Jokic registrou um "triple-double", com 19 pontos, 12 rebotes e 10 assistências). O resultado deixou os Rockets em sexto lugar no Oeste, com 27 vitórias e 16 derrotas. À frente, os Nuggets aparecem no quarto posto, com 30 triunfos e 14 revezes.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Detroit Pistons 127 x 106 Sacramento Kings

Orlando Magic 114 x 120 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 134 x 119 Washington Wizards

Atlanta Hawks 102 x 95 Los Angeles Clippers

New York Knicks 92 x 100 Los Angeles Lakers

Toronto Raptors 107 x 95 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 119 x 95 Memphis Grizzlies

Chicago Bulls 117 x 110 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 121 x 105 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 117 x 121 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 87 x 112 Indiana Pacers

Golden State Warriors 96 x 129 Utah Jazz

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks