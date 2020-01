23/01/2020 | 07:50



A juíza Ekaterini Sakellaropoulou, de 63 anos, foi eleita nesta quarta-feira, 22, presidente da Grécia e se tornou a primeira mulher na história do país a ocupar o cargo, que é essencialmente simbólico. Atual presidente do Conselho de Estado, principal tribunal grego para casos administrativos, ela foi eleita em primeiro turno, por indicação do primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, por 261 votos. Formada em direito constitucional e ambiental, Ekaterini defendeu refugiados, minorias e liberdades civis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.