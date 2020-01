São Bernardo FC supera o São Bento

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/01/2020 | 01:21



O São Bernardo FC estreou com o pé direito no Campeonato Paulista da Série A-2, ontem à noite, no Estádio 1º de Maio. Ou melhor, com dois pés direitos: um do atacante Marlyson, responsável por converter o pênalti que colocou o time em vantagem sobre o São Bento, e outro do goleiro Moisés Júnior, que saiu providencialmente da meta para evitar gol de Allan Vieira quando o duelo ainda estava empatado por 0 a 0. Assim, o Tigre somou os três primeiros pontos e encerrou a primeira rodada na sexta colocação, dentro do G-8.

No primeiro tempo, o São Bernardo FC teve a primeira chance com Pará, mas os visitantes responderam em tentativas de Primão e Allan Vieira, mas em ambas Moisés Júnior se agigantou e garantiu o placar inalterado.

Na segunda etapa, aos 15, Pará fez grande jogada e buscou o ângulo, mas foi a vez de Lucas defender. O arqueiro visitante ainda impediu gol certo de Rodrigo Souza. Porém, aos 35, Gildo sofreu pênalti, convertido dois minutos depois por Marlyson.

Dono e presidente são apresentados e mostram novo escudo do Tigre

Antes de a bola rolar, novos dono e presidente do São Bernardo FC foram apresentados à imprensa. Dono da Magnum, Roberto Graziano é quem comprou o clube, enquanto Tony Moreno será o presidente. Ambos mantiveram discursos de que chegaram buscando recolocar o Tigre na elite estadual e que lutarão o ingresso em competições nacionais. De quebra, mostraram o modernizado escudo do time: a parte branca foi totalmente pintada da cor preta, exaltando o mapa do município e a bola de futebol.