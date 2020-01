Remodelado, Santo André encara Ponte em Campinas

Anderson Fattori

23/01/2020



Acabou a espera. Depois de três meses o torcedor do Santo André vai reencontrar o time, nem que seja pela televisão. Agora sob comando do técnico Paulo Roberto, o Ramalhão estreia no Campeonato Paulista diante da Ponte Preta, a partir das 19h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

A equipe que vai entrar em campo nada lembra o time que conquistou a Série A-2 na temporada 2019. O experiente meia Cristian foi o único que retornou ao clube para a elite, mas deve começar como opção no banco de reservas. No total, o Ramalhão fez 21 contratações e o desafio será conseguir entrosamento com pouco tempo de treino, já que parte do elenco se apresentou apenas dia 2 de janeiro.

Uma das novidades do grupo é o lateral-direito Ricardo Luz, que mostra confiança no trabalho. “Chegamos com ótima expectativa, fizemos uma boa preparação, na pré-temporada fora (em Jacutinga-MG), mais o tempo que treinamos antes de viajar. Tenho certeza de que o professor Paulo (Roberto, treinador) vai escolher a melhor escalação para iniciar a competição, para que a gente possa ir conquistando os nossos objetivos”, analisou.

O time que vai entrar em campo é incógnita, já que os treinos foram realizados longe do Grande ABC. O meio e o ataque são os setores com mais opções para o treinador.

Por atuar fora, Ricardo acredita que o empate não é ruim. “No Paulista todos os adversários são complicados. Vamos buscar pontuar tanto dentro como fora. Claro que se vier a vitória é muito melhor, mas o empate não é tão ruim porque sabemos como é nivelada essa competição”, argumentou.