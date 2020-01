Tricolor joga fácil e derrota o Água Santa

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



23/01/2020 | 01:12



O Água Santa sofreu duro golpe, ontem, na estreia do Campeonato Paulista contra o São Paulo, no Morumbi. Cercado de expectativa pelos bons nomes contratados, o time foi dominado pelo Tricolor, que venceu apenas por 2 a 0 graças à grande atuação do goleiro Thomazella, do Netuno.

Alguns nomes chamaram atenção na escalação do time de Diadema. Mesmo com quatro laterais-esquerdos no elenco, Fernando Marchiori improvisou o lateral-direito Jonathan na esquerda.

Foi por ali que o São Paulo encontrou o caminho dos gols. Logo aos cinco, Pablo recebeu na entrada da área e chutou firme para abrir o placar. Já na reta final da primeira etapa, aos 42, Daniel Alves aproveitou grande passe de Vitor Bueno e precisou chutar duas vezes para ampliar o marcador.

Com o Água Santa desorganizado em campo, o Tricolor criou pelo menos três grandes chances para transformar a vitória em goleada, mas parou em Thomazella.

A torcida tricolor, que antes de a bola rolar protestou contra o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e esbravejou também contra conselheiros e jogadores, foi para casa mais aliviada.

Marchiori vê gol no princípio como decisivo para revés na Capital

O técnico Fernando Marchiori creditou ao gol do São Paulo logo no início da partida como fundamental para a derrota no Morumbi. Para o treinador do Água Santa, o tento desequilibrou a partida e obrigou o Netuno a se expor.

“Tivemos a infelicidade de tomar um gol logo no início e isso muda tudo. Depois tivemos oportunidades para marcar e não aproveitamos. Mas sabemos a dificuldade que é jogar no Morumbi. Agora já foi, é respirar, acertar algumas coisinhas para o jogo com o Novorizontino (sábado, às 15h, no Inamar)”, comentou Marchiori, que não pôde contar com os laterais-esquerdo Abner (documentação) e Peri (lesão) no duelo de ontem.