Exposição ‘Sala de Estar’ abre hoje no Sesc São Caetano

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



23/01/2020 | 01:09



Quando você convida alguém para ir à sua casa, em qual lugar costuma fazer a recepção? A maioria das pessoas, decerto, é na sala de estar, ambiente aconchegante, que permite não só a acomodação dos presentes como também é propícia para convivência e diálogo. Foi com esse pressuposto que surgiu a ideia da exposição Sala de Estar – Artistas do Acervo Sesc de Arte Brasileira, que abre hoje, às 19h, no Sesc São Caetano.

Dividida em três módulos – o primeiro vai até 23 de março –, a mostra tem a curadoria de Valquiria Prates. Neste primeiro momento, serão expostas oito obras, que têm como tema pessoas e corpo. Já o segundo, que começará em 9 de abril e vai até 12 de junho, vai tratar de paisagens e lugares e, o último, de 25 de junho a 24 de agosto, abordará paisagens e objetos. E todos, é claro, ficarão na sala de estar.

Para escolhê-las, foi feita uma pré-curadoria, norteada por Valquiria, e depois, os itens foram elencados por professores da rede pública da cidade e alunos dos cursos formativos de curadoria do Sesc São Caetano.

“A ideia era dar vazão às obras do acervo e usar a realidade da unidade, que arquitetonicamente são duas casas adaptadas. Foi se entendendo que poderíamos usar essa ideia da casa para orientar nossas programações, trazendo o acolhimento, conforto – aqui tem até um quintal – dentro desse tom de casa para a exposição”, explica a programadora do Sesc, Jane Eyre Piego.

Uma vez escolhida a temática e o espaço, começou-se a composição, dentro do espaço de convivência da unidade. “Este é um lugar que o público visita no Sesc, como nas casas. Geralmente, é na sala de estar que as pessoas conversam, escutam música, fazem festas. Para a história da arte, este foi um espaço muito importante, porque é neste lugar onde a burguesia guardava os objetos de viagens, pinturas, jogos e até gabinetes de curiosidades para ficarem expostos e serem discutidos. O mesmo acontecerá com as obras da mostra”, acredita Valquiria, que acrescenta. “O que é hospitalidade nestes tempos tão duros que estamos vivendo? Como é importante a gente se deixar ser acolhido e saber acolher. Tem um desejo nessa exposição de pensar nisso, como acolho os outros, como olho para obra. A arte é um lugar em que a gente pode discordar cordialmente, ter opiniões diferentes sem precisar bater boca. Acreditamos nisso, num lugar de encontro, de ampliar nossos horizontes, aprender a conversar e a discordar sem animosidades”, finaliza a curadora.

Sala de Estar – Exposição. No Sesc São Caetano – Rua Piauí, 554. De hoje até 24 de agosto, de segunda a sexta, das 9h às 21h30, sábados e feriados, das 9h às 17h30. Gratuito. Grupos em agendamento@scaetano.sescsp.org.br.