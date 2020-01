Com gols de jovens, Cruzeiro vence o Boa na estreia no Mineiro

22/01/2020 | 23:51



Rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro em 2019 e passando pela mais grave crise da sua história, o Cruzeiro iniciou 2020 com uma equipe desfigurada, mas depositando suas esperanças em jovens com passagem pelas divisões de base do clube. Na sua estreia no Campeonato Mineiro, deu certo. Com gols de Thiago e Welinton Torrão, venceu o Boa por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Mineirão.

Thiago, porém, viveu sentimentos diferentes, pois ficou em campo por apenas 23 minutos, precisando ser substituído por lesão pouco depois de marcar o primeiro gol do Cruzeiro em 2020. Ele acabou sendo substituído por Judivan, que não atuava pelo clube desde 2018, sendo emprestado para América-MG, CSA, Tombense e Paraná nesse período, mas que agora recebeu uma chance diante das várias baixas do elenco.

O outro gol do Cruzeiro foi de Welinton Torrão, que substituiu Rodriguinho, um dos poucos experientes a permanecer no elenco, durante o segundo tempo. Mas mais do que o ex-meia do Corinthians, quem mais se destacou na organização das jogadas foi Maurício, formado na base, mas que possuía alguma experiência entre os profissionais.

O JOGO - Tendo apenas Fábio, Léo e Edilson como jogadores que vinham atuando no fim de 2019, o renovado time do Cruzeiro teve um início de susto no primeiro jogo em 2020, vendo o Boa quase abrir o placar aos sete minutos com Gindré. Mas logo o time se impôs. Com os volantes Adriano e Jadsom tendo liberdade para avançar, passou a criar chances de gol. Thiago perdeu a primeira delas, mas não a segunda. Aos 18 minutos, Maurício, o principal responsável pela criação das jogadas no setor ofensivo, cruzou do lado esquerdo na segunda trave, na cabeça de Thiago, que mandou para as redes.

Logo na sequência, porém, o atacante deixou o campo, lesionado. Mas a perda não abalou o domínio cruzeirense, que quase marcou em cobrança de falta com Edilson antes do intervalo de uma etapa de atuação segura do Cruzeiro.

O controle da partida inicialmente se manteve na segunda etapa, com a equipe perdendo duas oportunidades logo nos primeiros minutos, com Judivan e Rodriguinho. Só que não se manteve no restante do duelo, especialmente pelo desgaste físico dos jovens, muitos que participaram da Copa São Paulo. O Boa, porém, pouco aproveitou. Até chegou ao ataque, mas não assustou muito Fábio.

E o Cruzeiro conseguiu sacramentar a sua vitória em um contra-ataque. Após corte em cobrança de falta, aos 41 minutos, Judivan lançou Welinton Torrão, que avançou sozinho e bateu na saída do goleiro Renan Rocha, fazendo 2 a 0.

A primeira rodada do Mineiro foi concluída com outros três jogos nesta quarta: Tupynambás 0 x 1 Tombense, América 2 x 2 Caldense e Patrocinense 2 x 0 Vila Nova. Na segunda jornada, o Cruzeiro vai visitar o Tombense, no sábado. Já o Boa receberá o Coimbra no domingo.