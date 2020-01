Siraque pisa em ovos na volta ao PT

Raphael Rocha



23/01/2020 | 00:01



No sábado, esta coluna mostrou que está muito próximo de acontecer o retorno do ex-deputado Vanderlei Siraque (PCdoB) ao PT em Santo André. A volta é tão iminente que Siraque já tem procurado vereadores e pré-candidatos do petismo à Câmara para conversar e medir a temperatura interna com seu regresso. Os vereadores Alemão Duarte e Luiz Alberto, por exemplo, já tomaram café com o ex-deputado. Um retorno de Siraque ao petismo não é bem-visto porque há uma avaliação que indica que, com seu recall eleitoral, o ex-parlamentar conseguiria se eleger com facilidade, tirando a cadeira de alguém da atual bancada. E há outro ingrediente. Quando o petismo escolheu a vereadora Bete Siraque como prefeiturável, ficou meio dito pelo não dito que Siraque, marido da pré-prefeiturável, não regressaria ao petismo para disputar vaga de vereador.

Análise

Filiados ao Cidadania pouco lamentaram o anúncio de desfiliação feito pelo vereador Julinho Fuzari (Cidadania), de São Bernardo. Isso porque, sem o parlamentar, candidatos com potencial de obter de 3.000 a 4.000 votos têm possibilidade real de conquistar cadeira na Câmara – contando, claro, com desempenho do já vereador doutor Manuel Martins. A avaliação interna é a de que a competição por cadeira fica mais acirrada, aumentando, assim, o empenho dos postulantes no pleito deste ano.

Indicação

Sócio do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), em duas empresas – a Super Ponto Participações Empresariais e a OAC Participações –, e afilhado de casamento do tucano, José Carlos Vinturini está lotado como assessor especial de gabinete na liderança do PSDB na Assembleia Legislativa. A função de líder do tucanato na casa é exercida justamente pela deputada estadual Carla Morando (PSDB), mulher do chefe do Executivo. Vinturini ganha R$ 25.088,76 mensais brutos.

Clipe

Irmão do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), Pedro Serra foi contratado para ser produtor musical do novo clipe do cantor Afro X, de rap. E ele escolheu o histórico conjunto habitacional IAPI, na Vila Guiomar, em Santo André. As gravações acontecem no sábado pela manhã. O clipe também contará com imagens da favela da Tamarutaca.

Pré-campanha

Pré-candidato do PT em Rio Grande da Serra, Erick de Paula estreou ações de rua com panfletagem em frente à estação da cidade da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). O tema do material envolve críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em especial à MP (Medida Provisória) que institui o contrato de trabalho verde e amarelo.

Projeto

A vereadora Suely Nogueira (MDB), de São Caetano, não escondeu a alegria em ver o prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB), sancionar um projeto de lei que ela sugeriu em seu município: o de proibir estabelecimentos de fornecer utensílios de plásticos, como copos, pratos, talheres, canudos. “Precisamos criar alternativas para reduzir a quantidade de resíduos plásticos”, discorreu.