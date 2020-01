São Bernardo FC estreia com vitória na Série A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



22/01/2020 | 22:04



O São Bernardo FC estreou no Campeonato Paulista da Série A-2 com vitória. Na noite desta quarta-feira, no Estádio 1° de Maio, o Tigre venceu o São Bento por 1 a 0.

O duelo foi marcado pelo equilíbrio. Mas, no segundo tempo, a bola parada decidiu. Aos 37 minutos, Marlysson converteu penalidade sofrida por Gildo e garantiu os três primeiros pontos ao Tigre na competição.

Com o resultado, o São Bernardo FC encerrou a primeira rodada da Série A-2 na quinta colocação.

SÃO CAETANO

O Azulão iniciou a divisão de acesso paulista com revés por 3 a 2 para o Penapolense, em Penápolis. O time da casa abriu 3 a 0, Sandoval e Jean Dias marcaram os gols azulinos, mas era tarde.