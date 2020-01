22/01/2020 | 21:08



O acordo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para o Brexit completou sua passagem pelo Parlamento do Reino Unido nesta quarta-feira, 23, garantindo que o país deixará a União Europeia no dia 31 de janeiro.

Depois de ser aprovado na Câmara dos Comuns e na Câmara dos Lordes, o acordo do Brexit agora só precisa de aprovação da rainha da Inglaterra, Elizabeth II , para se tornar lei britânica.

Do lado europeu, os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia devem assinar o acordo nesta sexta-feira. O Parlamento europeu precisa votar a proposta na próxima quarta-feira, mas essa etapa é considerada apenas uma formalidade. Fonte: Dow Jones Newswires