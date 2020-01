Da Redação



23/01/2020 | 00:03



A Prefeitura de Ribeirão Pires ampliou ontem a parceria com a Apraespi (Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com Deficiência) da cidade na área da educação. Com isso, o número de crianças com deficiência beneficiadas com atendimento especializado passará de 200 para 230.

No total, serão atendidos 55 alunos do ensino fundamental I com transtorno do espectro autista, 15 com deficiência intelectual no fundamental I, 30 com deficiência intelectual no infantil, 100 no centro profissionalizante e outros 30 autistas na educação infantil.