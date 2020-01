Para onde se olha tem uma câmera

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



23/01/2020 | 00:01



Acho engraçado o ódio que as pessoas dizem que têm por realities shows. Basta uma notícia sobre o Big Brother Brasil que todo mundo torce o nariz. O que ninguém percebe é que vivemos em um imenso BBB, rodeados por câmeras de todos os lados. Todo mundo dá a opinião que quer, publica o que bem entender nas redes sociais e julga um programa de televisão cujo objetivo é justamente o que se faz na vida real com a diferença que os participantes do game escolheram ser vigiados. A pergunta é: por que será, então, que notícias como a que circulou ontem sobre a participante Thelma Assis da edição 20 têm tanta repercussão? A médica anestesiologista pediu demissão do Hospital de Clínicas de São Bernardo – onde trabalhava por empresa terceirizada (informação confirmada pela Prefeitura) – para entrar no programa. Como não podia revelar para onde estava indo, ela teria dito que mudaria de cidade devido a proposta irrecusável na área. Ganhou até festa de despedida. Pronto. Motivo para série de comentários, muitos maldosos, sobre o comportamento da médica. Será que o problema é o reality show?

Cantora Day, do ‘The Voice’, que saiu de Goiás para construir a carreira em São Bernardo, faz show exclusivo sábado em São Paulo; a festa Sigilo contará com convidados que serão revelados só na hora

Atriz Paloma Bernardi, formada na Metodista, participa do projeto Feito Tatuagem, que escreve palavras na pele para contar histórias de pessoas

Anitta é a atração sábado no Memorial da América Latina, em São Paulo, com o esquenta para o Carnaval em ‘Ensaios da Anitta’

Símbolo do Carnaval de Salvador, Ivete Sangalo é a nova anfitriã do Airbnb; a cantora vai abrir seu trio elétrico para dois visitantes curtirem a folia junto com ela

TEM MAIS....

Beleza 2020

Interessante como a Coolab Digital classificou as tendências de beleza para 2020. Como ponto principal a genderless makeup, ou seja, neutralidade de gênero, maquiagem sem regras; o segundo ponto beleza sem água, com forma de cuidar dos recursos naturais ; e o terceiro item clean beauty, com produtos livres de substâncias tóxicas, como parabenos.

Agenda

A Nexxt Performance, consultoria de planejamento estratégico, realiza domingo o treinamento Decola! Vendas Para Não Vendedores, em São Bernardo.

A Ikesaki de Santo André já tem novos cursos presenciais de atualização na área de beleza. “Focamos nos serviços diferenciados”, afirma Vladimir Bastidas, coordenador