Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/01/2020 | 18:48



Recentemente, a Netflix divulgou as atrações que chegam ao seu catálogo em fevereiro de 2020. Entre os destaques dos filmes estão “La La Land: Cantando Estações”, “Letra e Música” e “Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você”. Em relação às séries, novas temporadas de “Vikings” e “As Telefonistas” serão adicionadas. Na galeria, confira a lista completa do que você poderá acompanhar em breve no serviço de streaming.

































































































< >