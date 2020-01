Eduardo Costa chama ex de psicopata e a critica por ter se relacionado com seu amigo

22/01/2020 | 18:10



Eduardo Costa deu uma entrevista para o canal de Amanda Ferreira no YouTube e explicou a sua versão dos fatos das últimas polêmicas que surgiram com o seu nome. Como você viu, o irmão de Eduardo, Weliton Costa, enviou áudios ameaçadores à ex-namorada do cantor, a modelo Victória Villarim, e ao atual namorado dela, o músico Clayton Lemos, da dupla Clayton & Romário. Acontece que Clayton era amigo de Eduardo, o que fez com que ele se irritasse profundamente com esse novo relacionamento.

- É uma pessoa [Victória] que eu tinha um amor muito grande de amigo, porque tínhamos terminado o relacionamento há quase um ano, e essa pessoa acabou ficando com uma pessoa muito próxima de mim, que eu chamava de amigo [Clayton]. Não que ela não poderia namorar alguém, de jeito nenhum, mas não uma pessoa que eu achava que era amigo meu. Eu não admito um amigo meu ficar com uma ex-mulher minha, porque acho que isso não é ético. Isso separa pessoas e não sou a favor disso. Isso aí é deslealdade, então infelizmente depois disso perdi totalmente o encanto e também o respeito que tinha por essa pessoa, e não dá para ser amigo.

Ele ainda revelou o que sente pela modelo hoje em dia.

- Se ela estiver num ambiente, eu nem vou nesse ambiente, porque não quero encontrar. E não é raiva, é simplesmente pelo desprezo que tenho hoje. E não tenho nada de dor de cotovelo não, tenho mágoa, chateação, porque acho que não é ético.

E explicou que considera a atitude de Victória como traição.

- Ela não me traiu, ela me traiu pelo fato de ter feito isso. Mas ela não me traiu como um homem, ela já tinha terminado comigo há quase um ano. Ela ficou com um amigo meu. E esse amigo me traiu por ter ficado com a minha ex-mulher. É um amigo que eu já ajudei financeiramente.

Quase no final da conversa, Eduardo começa a dar nomes a Victória e Clayton.

- Eu, além de ter tomado no c* com a p***a da mulher desonesta, que foi desleal, idiota, babaca, que não pensou nas consequências de ter ficado [com um amigo dele], uma psicopata, que fez isso por provocação, que pensou antes de fazer, que sabia que isso mexe com o ego do homem, foi lá e fez isso. E pensar em um retardado que achou que estava conquistando uma mulher, que não sabia que estava sendo usado, um bobo, um babaca, um retardado, entendeu? Jogou toda a história pelo ralo. Separou muita gente. E ficou parecendo que eu era um doido. Qual homem não fica p**o com um negócio desse? Me fala um homem que fala assim Não, tá tudo bem. Meu amigo c***u minha mulher, mas está joia! Isso não é normal.

E termina dizendo que não é essa pessoa explosiva que está aparecendo na mídia nos últimos dias.

- Às vezes as pessoas me vendem de uma forma cruel. Eu não sou assim. Eu sou um cara legal para caramba. Eu tenho meus defeitos, como todo mundo tem. Às vezes eu me excedo, como todo mundo se excede em algum momento. Eu sou mentiroso quando me convém, não sou tão honesto assim. Sou um cara comum, normal. A gente acaba pagando um preço alto por aquilo que a gente não é. É isso que me deixa triste, mas acho que vida que segue.