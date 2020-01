Demi Lovato cantará no Grammy música que compôs dias antes de sofrer overdose

22/01/2020 | 17:10



Demi Lovato planeja fazer um retorno triunfal ao mundo da música no palco do Grammy 2020, que acontece neste domingo, dia 26, e parece que sua primeira apresentação após sofrer uma overdose em 2018 será bem pessoal.

De acordo com o TMZ, Demi irá apresentar uma canção que compôs e gravou quatro dias antes de sua overdose, e que reflete como ela estava se sentindo naquele momento de sua vida. Fontes revelaram que o lançamento da música foi uma promessa que a cantora fez para si mesma enquanto estava internada, de que caso saísse dessa situação complicada com vida, essa seria a primeira canção que apresentaria ao vivo.

A música, que ainda não teve seu nome divulgado, deve ser uma balada poderosa, e após a apresentação no Grammy, o single deve ser lançado nas plataformas digitais. Além da performance na premiação, Demi também cantará o hino nacional no Super Bowl e deve lançar, ainda no primeiro semestre de 2020, seu próximo álbum.