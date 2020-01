Daltônica, Ana Furtado se emociona ao ver cores pela primeira vez: - Vocês veem assim o mundo?!

22/01/2020 | 17:10



Ana Furtado dividiu com seus seguidores um momento bem emocionante: ela, que é daltônica, conseguiu ver algumas cores pela primeira vez com a ajuda de um óculos! Bem emocionada e se divertindo bastante, a apresentadora fez um vídeo para mostrar o exato momento em que testa o acessório pela primeira vez:

- Oi, gente, tudo bem? Eu hoje vou dividir com vocês um momento muito especial na minha vida. Para quem não sabe eu sou daltônica. Eu tenho dificuldade em enxergar cores, principalmente o verde, o vermelho e o marrom. Então eu descobri um óculos que vai me fazer ver as cores como elas realmente são! Vai ser no mínimo muito emocionante para mim e eu quero dividir esse momento com vocês.

Em seguida, a esposa de Boninho coloca os óculos e, visivelmente emocionada, declara:

- Nossa, que incrível que o mundo é! Nossa, vocês veem assim o mundo?! Eu tô chocada! É lindo!

Fofa, né?

Na legenda do registro ela ainda disse:

Vivendo as cores. Porque sempre dá pra se (re)apaixonar pelo mundo, pela vida! Que experiência incrível... e indescritível!