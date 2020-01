Metodista e sindicato vão debater atraso nos salários dos professores

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



22/01/2020 | 16:11



O RH (Recursos Humanos) da Universidade Metodista, em São Bernardo, e o Sinpro ABC (Sindicato dos Professores do Grande ABC) agendaram reunião para tratar sobre os atrasos no pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro, além do 13º salário e de valor equivalente a um terço das férias. O encontro será realizado na próxima terça-feira (28), a partir das 14h. A expectativa dos docentes é a de que a instituição de ensino superior faça proposta de acerto para evitar que o início das aulas seja afetado por uma possível greve.

Segundo a presidente do Sinpro ABC, Edilene Arjoni, os assuntos a serem debatidos no encontro ainda não foram divulgados, mas é possível que proposta de acordo seja levada pela Metodista. Os professores solicitaram que os representantes da universidade levem à reunião comprovantes dos depósito do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), que não é depositado desde 2015 aos funcionários. "Tudo será analisado. Desde os motivos desse atraso até o problema com FGTS", observa Edilene.

A estimativa é a de que o corpo docente da universidade seja composto de 250 profissionais e, destes, pelo menos 90% não foram remunerados.Também há problemas com os docentes do Colégio Metodista, além do setor administrativo da instituição de ensino superior.

Reunião entre os funcionários e o sindicato, realizada nesta terça-feira (21), mostrou que o "cenário parece piorar a cada dia", observa a presidente do Sinpro ABC. "Soubemos que há funcionários que, inclusive, estão sendo demitidos nesta semana e que já foram informados pela Metodista que não vão receber os salários até regularizarem a situação", lamenta.

Após a reunião com o RH, o Sinpro realizará assembléia, na Câmara de Vereadores em São Bernardo, no dia 29 de janeiro, a partir das 19h. Durante o encontro, os assuntos discutidos com a Metodista serão debatidos. Uma greve, no início das aulas, em 3 de fevereiro, não está descartada.

Questionada, a Metodista ainda não respondeu à demanda do Diário.