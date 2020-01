Thomas Markle diz que a família real está em dívida com ele e que Meghan Markle só poderá vê-lo de novo embaixo da terra

22/01/2020 | 16:10



Thomas Markle deu uma entrevista chocante ao Channel 5, segundo informações do jornal britânico Daily Mail. A entrevista, que irá ao ar na noite desta quarta-feira, dia 22, tem cerca de 90 minutos recheados de revelações do pai de Meghan Markle. No início da conversa, Thomas acusa a filha e o genro, príncipe Harry, de dizerem coisas horríveis sobre ele, e que por isso o casal teria algum tipo de dívida com ele.

- Eu não ligo. Neste ponto, eles me devem. A realeza me deve. Harry me deve, Meghan me deve. Pelo que passei, devo ser recompensado. Minha filha me disse que, quando eu chegasse nos meus últimos anos, ela cuidaria de mim. Estou nos meus últimos anos, é hora de cuidar do papai.

Thomas alegou que não fala com o Duque e a Duquesa de Sussex desde o nascimento de Archie Harrison, e que ainda não conheceu o neto.

- Harry me disse: Se você tivesse me ouvido, isso não teria acontecido com você. Eu disse a ele Que pena que eu não morri, porque então vocês poderiam fingir que estavam tristes, e desliguei. Eu não aguentava mais. Eu não acho que, neste momento, eles estejam ansiosos para me ver ou quererem falar comigo. A última vez que eles poderão me ver pode ser debaixo da terra.

Ele ainda comentou sobre o afastamento de Meghan e Harry da família real britânica.

- Toda jovem quer se tornar uma princesa e ela conseguiu isso e agora está jogando isso fora... e parece que está jogando isso fora por dinheiro. Aparentemente, três milhões de dólares e uma casa com 26 quartos não é suficiente para eles... é meio que embaraçoso para mim.

Thomas aproveitou para criticar duramente o príncipe Harry.

- Para eles eu não existo e agora Harry, quer ele queira ou não, faz parte da minha família, e eu sou parte da dele. Nós deveríamos estar conversando. Ele não tem mais 12 anos de idade, não tem o direito de ser tão sensível. Há outras partes da carta [ele alega que Meghan lhe mandou uma carta] que eu nunca publicaria porque são muito ofensivas e muito prejudiciais para mim. E é assim que estamos no momento.

Apesar das polêmicas, ele também contou como descobriu sobre o namoro da filha.

- Ela me ligou e disse: Eu tenho um novo namorado. Eu disse Ótimo e ela diz: Ele é britânico. Eu disse OK e ela disse: Ele é um príncipe. Eu disse Tudo bem e ela disse: Ele é o príncipe Harry. Eu disse Oh, ok. Não sabia o que aquilo significava. Ela poderia estar namorando uma estrela de Hollywood e isso teria sido igualmente importante para mim, porque você sabe de qualquer maneira que ambos são números altos. Ela disse: Você quer falar com ele? e entregou-lhe o telefone. Ele disse: Olá de uma maneira muito britânica e conversamos um pouco, e foi legal.

Thomas afirmou que Meghan e Harry o proibiram de se desculpar com a família real depois do ataque cardíaco que ele sofreu.

- Peço desculpas a você. Quero me desculpar com a rainha e com a família real. Eu queria fazer isso e me disseram Não. Eu estava pronto para ir ao aeroporto e voar para a Inglaterra, porque eles ainda queriam que eu fosse ao casamento e estivesse no casamento. Naquele momento, sofri um ataque cardíaco maciço e fui levado a um hospital do outro lado da fronteira. Era à noite, não tenho certeza da hora, talvez 21 ou 22 horas. Eles me aceitaram e disseram: Vamos estabilizar você, cuidaremos de você. Foi ruim. Os médicos disseram que isso me mataria. Eles colocaram um stent aqui e outro aqui. Fiz o procedimento e perguntei ao médico Posso voar amanhã? Ele riu de mim e disse: Não há como voar em qualquer lugar. Então eu falei com Meghan e Harry. Acho que liguei para eles neste momento, porque eu já havia dito que iria. Liguei para eles e disse: Não posso ir. Tenho certeza de que Meghan chorou e ficou muito chateada, e tenho certeza de que Harry parecia chateado.

Por fim, ele conta que descobriu a gravidez de Meghan através de um programa de rádio.

- Eu estava sentado no meu carro esperando para atravessar a fronteira e ouvi a boa notícia da realeza de que Meghan estava grávida. O que é quase uma piada quando você conta às pessoas, bem, que eu a ouvi no rádio. Esta é minha filha, falando sobre meu neto. Ela vai ter um neto que é meu. Não estou ouvindo sobre isso no telefone, estou ouvindo sobre isso no rádio.

Tenso, hein?